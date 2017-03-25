تونس تستدعي سفيرة بريطانيا لتوضيح قرار حظر الحواسب على الطائرات

تونس - (أ ش أ):

قالت وزارة الخارجية التونسية، الجمعة، إنها استدعت سفيرة المملكة المتحدة بتونس، لويز دي سوزا، إلى مقر الوزارة، لتقديم توضيحات بخصوص القرار الذي اتخذته السلطات البريطانية مؤخرا والقاضي بحظر الحواسيب المحمولة واللوحية على متن طائرات قادمة من 5 دول عربية منها تونس، لأسباب وصفتها بالأمنية.

وعبرت الوزارة، في بيان، عن " استغراب تونس بخصوص هذا القرار الذي تم اتخاذه دون التشاور مع السلطات التونسية أو إعلامها به مسبقا".

وأكد البيان أيضا أن هذا الإجراء "غير مبرر ولا يعكس حقيقة الوضع الأمني في تونس"، الذي شهد تحسنا كبيرا بعد الجهود التي ما فتئت تبذلها المؤسستان الأمنية والعسكرية لتأمين المنشآت والمواقع والمناطق السياحية ونقاط العبور البرية والبحرية والجوية ما جعل المنظمة الدولية للطيران المدني تصنف مطارات تونس في تقرير 2016 ضمن أكثر المطارات أمانا في العالم، مشيرا إلى أن مطارات تونس تتبع نفس إجراءات السلامة المطبقة بمطار "هيثرو" بلندن، وفق نص البيان.

وأضاف أن مثل هذا الإجراء، بالإضافة إلى إصرار بريطانيا على عدم مراجعة تحذير السفر الموجه إلى السياح البريطانيين الراغبين في زيارة تونس، "يثير التساؤل"، خاصة في ظل التعاون الأمني الوثيق بين تونس والمملكة المتحدة.

وكانت سفارة المملكة المتحدة بتونس نشرت أمس بيانا ذكرت فيه أن هذه الإجراءات أقرتها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إثر عدة اجتماعات عقدتها مؤخرا حول سلامة الطيران، مضيفة أن المملكة المتحدة تعرب "عن تفهمها " لما قد تسببه هذه الاجراءات من إحباط لبعض المسافرين.