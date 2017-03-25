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مرتضى منصور يكشف: 6 أجانب مرشحين لخلافة حلمي.. وعودة محمد صلاح

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مرتضى منصور يكشف: 6 أجانب مرشحين لخلافة حلمي.. وعودة محمد صلاح مرتضى منصور يكشف: 6 أجانب مرشحين لخلافة حلمي.. وعودة محمد صلاح

التحرير

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كشف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عن وجود 6 مدربين أجانب مرشحين لقيادة الفريق الأبيض، خلفًا لمحمد حلمي.

وأشار مرتضى، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة «LTC»، أن الفرنسي آلان جيريس، مدرب المالي، يأتي على رأس هؤلاء المرشحين، على أن يعود محمد صلاح، المدير الفني الحالي لفريق حرس الحدود، للعمل كمدرب عام للفريق، موضحًا أن استمرار علاء عبد الغني بالجهاز، سيحدده المدير الفني الجديد.

وكان رئيس القلعة البيضاء، قد أعلن رحيل محمد حلمي عن الفريق، مشيرًا إلى أن ذلك جاء بناء على رغبة الأخير التي أبلغ بها هاني زادة، عضو مجلس الإدارة في نيجيريا.

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التحرير

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