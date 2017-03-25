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سائحة تنهار أمام عقار جاردن سيتي وتطالب بجثتي "قطتيها" - صور

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مصراوي Masrawy

سائحة تطالب بجثث قطتيها من أسفل أنقاض عقار جاردن سيتيسائحة تطالب بجثث قطتيها من أسفل أنقاض عقار جاردن سيتي

سائحة تنهار عقب وصولها موقع عقار جاردن سيتيسائحة تنهار عقب وصولها موقع عقار جاردن سيتي

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كتب - مصطفى المنشاوي:

تصوير - محمود أبو ديبة:

فوجئت قوات الحماية المدنية التي تقوم بإزالة العقار المنهار بجاردن سيتي، بقدوم سائحتين أحدهما نيوزلندنية والأخرى استرالية من سكان العقار المنهار كانت قوات الحماية المدنية تبحث عنهما.

وانهارت السائحة النيوزلندية بالبكاء فور وصولها لموقع العقار بعد علمها بمصرع قطتين لديها أسفل الأنقاض، وطالبت قوات الحماية المدنية بجثث قطتيها.

كما طالبت قوات الحماية المدنية بالبحث عن جثث القطتين.

وقال مصدر أمني إن قوات الأمن كانت تبحث عن السيدتين تحت الأنقاض، مضيفا ان القوات فوجئت بقدوم السيدتين لموقع العقار بعد علمهم بانهياره.

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