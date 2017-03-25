عدسة مصراوي ترصد.. سكان عقار جاردن سيتي المنهار "في الشارع"

القاهرة - (مصراوي):

تصوير - محمود أبو ديبة:

تواصل قوات الحماية المدنية إزالة عقار جاردن سيتي المنهار، بعد إخلائه من سكانه.

وجلس سكان العقار أمام العقار ومعهم بعض المتعلقات التي استطاعوا التحصل عليها أثناء خروجهم خلال تصدعه وتعرضه للانهيار.

ورصدت عدسة مصراوي سكان عقار جاردن سيتي المنهار "في الشارع".

وكان أحد سكان العقار قال لـ"مصراوي" أن "ولاد الحلال دخلوا خرجوني وأنا بالروب وهنام في الشارع دون غطاء".

بينما طالبت سائحة نيوزلندية -وهي أحد سكان العقار كانت بالخارج وعادت للعقار بعد علمها بانهياره- طالبت قوات الحماية المدنية باستخراج جثث قطتيها بعدما انهارت من البكاء عليهما.

وكان مصدر امني أن إجمالي عدد المصابين إثر انهيار العقار 10 مصابين وجار البحث عن عجوز.