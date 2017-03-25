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قلق بمطار القاهرة بعد الاشتباه في وجود فارغ رصاص على متن طائرة

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قلق بمطار القاهرة بعد الاشتباه في وجود فارغ رصاص على متن طائرة قلق بمطار القاهرة بعد الاشتباه في وجود فارغ رصاص على متن طائرة

التحرير

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أصيب ركاب رحلة للطيران القادمة من أمستردام والمتوجهة لمدينة الأقصر، بحالة من القلق بعد الاشتباه فى وجود فارغ طلق ناري، داخل مقصورة الطائرة، مما اضطر قائد الطائرة إلى الهبوط فى مطار القاهرة الدولي، وإنزال الركاب ونقلهم إلى طائرة أخرى.

وأفادت مصادر أمنية بمطار القاهرة، بأن طاقم الطائرة "من طراز بوينج 37/800"، اشتبه في وجود فارغ لطلق ناري، أثناء تجهيز الطائرة استعدادًا للتوجه إلى الأقصر، وعلى الفور سحبت سلطات المطار الطائرة إلى عنبر الصيانة لمعاينتها من قبل المختصين، واستكمال عمليات البحث الجنائي.

 

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