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بوفون في «نادي الألف» وسيلفا يناطح هييرو.. أرقام قياسية بتصفيات المونديال

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بوفون في «نادي الألف» وسيلفا يناطح هييرو.. أرقام قياسية بتصفيات المونديال بوفون في «نادي الألف» وسيلفا يناطح هييرو.. أرقام قياسية بتصفيات المونديال

التحرير

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عادت عجلة التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018، للدوران من جديد، أمس، وذلك من خلال مباريات المجموعة السابعة أو كما تلقب بمجموعة الموت التي تضم كل من إسبانيا وإيطاليا.

وتغلب الإسباني على نظيره الإسرائيلي بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب «إلمولينون»، بينما نجح المنتخب الإيطالي فى الفوز على نظيره الألباني بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت على ملعب «رينزو باربيرا».

«التحرير» تستعرض في سطور أبرز الأرقام التى جاءت فى المباراتين:

إيطاليا وألبانيا

إيطاليا

- أتم حارس يوفنتوس الإيطالي، جيانلويجي بوفون، مباراته رقم 1000، في مسيرته الاحترافية.

- سجل دانييلي دي روسي لاعب منتخب إيطاليا هدفه رقم 20 مع الأتزوري ليعادل رقم المهاجم  باولو روسي.

- لا يوجد منتخب حصل على ركلات جزاء في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا  أكثر من المنتخب الإيطالي بثلاث ضربات جزاء.

- جانلويجي بوفون، أصبح أكثر لاعب أوروبي خوضا للمباريات الدولية برصيد 168، ويأتي خلفه الإسباني إيكر كاسيس.

إسبانيا وإسرائيل

- عادل دافيد سيلفا، رقم فرناندو هييرو، "29 هدفا" كرابع أفضل هداف في تاريخ منتخب إسبانيا، بعد ديفيد فيا "59" وراؤول "44" وتوريس "38".

- أصبح دافيد سيلفا، أكثر لاعب فى الجيل الحالي للمنتخب الإسباني تسجيلا للأهداف برصيد 5 أهداف في تصفيات كأس العالم.

- خاض اياجو أسباس، مهاجم سيلتا فيجو أول مباراة دولية له مع المنتخب الإسباني، بعدما حل بديلا في الدقيقة 83.

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التحرير

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