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سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 25/3/2017 بالأسواق وانخفاض في سعر الأسمنت

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سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 25/3/2017 بالأسواق وانخفاض في سعر الأسمنت سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 25/3/2017 بالأسواق وانخفاض في سعر الأسمنت

سمر العشري

ارتفعت بعض أسعار الحديد والصلب فى بعض الشركات وانخفضت أسعار بعض الشركات ايضًا من جهة أخرى، ليتمثل فى النهاية فروقات كبيرة بين أسعار الحديد الصلب بصفتهم مواد للبناء أمام التجار.

سعر الحديد اليوم السبت :

إسم الشركة أقل سعر أعلى سعر
حديد عز 9900 جنيه 9900 جنيه
حديد بشاي 9750 جنيه 9750 جنيه
حديد العتال 9750 جنية 9750 جنية
حديد عطيه 9750 جنية 9750 جنية
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد المراكبي 9750 جنية 9750 جنية
حديد المصريين غير متاح غير متاح
حديد الكومي غير متاح غير متاح
مصر ستيل 9020 جنية 9020 جنية
حديد العشري 9500 جنيه 9500 جنيه
حديد سرحان غير متاح غير متاح
حديد الجيوشي 9700 جنيه 9700 جنيه
حديد مصر ستيل 9700 جنيه 9700 جنيه

 

سعر الأسمنت اليوم السبت :
الشركة إسم المنتج السعر
الشركة العربيه للأسمنت المسلح 728 جنيه
أسمنت النصر النصر 715 جنيه
أسمنت اسيوط المهندس 770 جنيه
الفهد الفهد 700 جنيه
شركة صناعات مواد البناء التعمير 708 جنيه
أسمنت أسيك المنيا أسيك 728 جنيه
أسمنت حورس حورس 713 جنيه
أسمنت النهضة الصخرة 705 جنيه
أسمنت وادي النيل المصري 715 جنيه
لافارج للأسمنت المخصوص 730 جنيه
أسمنت ميدكوم اسوان أسوان 715 جنيه
أسمنت العريش العسكري 710 جنيه
أسمنت سيناء سيناء 710 جنيه
الشركة القومية للأسمنت الفاخر 723 جنيه
السويس للأسمنت السويس 730 جنية
أسمنت بورتلاند طرة طرة 743 جنية
أسمنت تكنو تكنو 703 جنية
أسمنت حلوان حلوان 743 جنية
أسمنت شورى شورى 705 جنية
بني سويف مصر بني سويف 725 جنية
السويدي السويدي 718 جنية
جنوب الوادي جنوب الوادي 710 جنية
مصر للأسمنت قنا المسله 703 جنية

 

المصدر:مصر365 

 

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