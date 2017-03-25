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سعر الذهب اليوم السبت 25-3-2017 في مصر

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سعر الذهب اليوم السبت 25-3-2017 في مصر سعر الذهب اليوم السبت 25-3-2017 في مصر

سمر العشري

تزامن ذلك مع ارتفاع أسعار صرف الدولار في البنوك الرسمية المصرية وفي السوق السوداء بعد قرار البنك  المركزي المصري الذي تم اتخاذه قبل أشهر قليلة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري مقابل صرف العملات الأجنبية وفي مقدمتها الدولار ، وبالتالي ارتفعت أسعار الذهب لجميع العيارات سواء عيار 18 أو عيار 211 أو عيار 244  .

سعر الذهب اليوم السبت  :

السعر العالمي : 1,244.53 دولار أمريكي.

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر  
عيار 24 718
عيار 22 658
عيار 21 628
عيار 18 538
عيار 14 419
عيار 12 359
الاونصة 22,321
الجنيه الذهب 5,024
الكيلو 717,714

 

المصدر:مصر365

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