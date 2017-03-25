بالأسماء.. مصدر أمني: 10 مصابين حصيلة انهيار عقار جاردن سيتي

كتب - مصطفة المنشاوي:

قال مصدر أمني إن إجمالي عدد المصابين إثر انهيار عقار جاردن سيتي المنهار 10 مصابين.

وأضاف في تصريحات لـ"مصراوي" أنه جار البحث عن عجوز ولكن قوات الأمن لا تعلم إن كان بالعقار أن خارجه.

ووصلت تعزيزات أمنية من الشرطة لموقع العقار المنهار بسيارتين من قوات الأمن المركزي.

والمصابون هم أشرف أحمد حسن، مصاب بجرح في الرأس، وعلياء إبراهيم سيد، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وشريف أشرف، وندى يونس، وكاميليا

سمير مصابون بكدمات.

وأدهم شاكر التوني وشقيقاته أسماء وشادية وحسنية، ومحمود سالم محمد وجميعهم مصابون باختناقات.