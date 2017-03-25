بدء إزالة اثار عقار جردن ستي المنهار
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كتب - صابر المحلاوي:
بدات قوات الدفاع المدني إزالة آثار العقار السكني المنهار بمنطقة جاردن ستي بجانب الأشجار الساقطة على السيارات المتواجدة أمام العقار.
ويعكف رجال الحماية المدنية بالقاهرة، على استخراج عددا من المحتجزين داخل عقار جاردن سيتى المنهار، فيما تمركزات 5 سيارات من قوات الحماية
المدنية.
كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بانهيار عقار بـ15 شارع ابو المحاسن من جلال الدين بجاردن سيتى وعلى الفور انتقل قوات الحماية
المدنية والانقاذ برئاسة اللواء علاء عبد الظاهر نائب مدير الحماية المدنية وبصحبته قوات الانقاذ وفرضت قوات الامن سياج امنى فى المنطقة، وانتقل اللواء
خالد عبد العال مدير امن القاهرة الى مكان الواقعة .
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