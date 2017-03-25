10 تصريحات × 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - علاء المطيري:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فطرته قادة للتنبؤ بأشياء حدثت أبرزها فوزه بالانتخابات الرئاسية، وذكر وزير الخارجية الإيطالي أن إغلاق الحدود لن يوفر الأمان للدول الأوروبية، وأوضحت المرشحة للرئاسة الفرنسية مارين لوبان أنه لا مبرر للعلاقات المعادية تجاه روسيا، وقالت وزير الدفاع الفرنسي إن معركة الرقة ستبدأ خلال أيام.

1- ترامب: "فطرتي سليمة في التنبؤ بعدة أشياء"

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض الجمعة (أ ف ب)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال المقابلة التي أجراها معه مايكل شيرر، مدير مكتب مجلة "تايم" الأمريكية في واشنطن عبر الهاتف، إنه أصاب في "التنبؤ بعدة أشياء" بما في ذلك الموافقة على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وفوزه في الانتخابات، مضيفًا: "أنا شخص فطري للغاية واتضح أن فطرتي سليمة".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- وزير الخارجية الإيطالي: إغلاق حدود أوروبا لن يوفر لها الأمان

وزير الخارجية الإيطالي انجلينو ألفانو في واشنطن في 21 مارس 2017 (أ ف ب)

قال وزير الخارجية الإيطالي انجلينو ألفانو، إن إغلاق حدود الإتحاد الأوروبي لن يوفر أمانا أكبر لدوله الأعضاء، وذلك في تصريحات على هامش مؤتمر عن الاتحاد الأوروبي في روما.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- فرانسوا فيون: "ألوم الرئيس أولاند بعد تسريب وثائق خاصة بي إلى الإعلام"

المرشح الرئاسي الفرنسي فرانسوا فيون أثناء حولة انتاخبية بإقليم باياريتز الجمعة (أ ف ب)

اتهم المرشح الرئاسي الفرنسي فرانسوا فيون، الرئيس فرانسوا أولاند، مساء الخميس، بالتآمر لوقف حملته الانتخابية، مشيرًا إلى حصول بعض وسائل الإعلام على وثائق تم مصادرتها من مكتبه أمر يثير التساؤل وأضاف: "ألوم الرئيس أولاند".

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- المرشحة للرئاسة الفرنسية لوبان: لا مبرر للعلاقات المعادية تجاه روسيا



المرشحة للرئاسة الفرنسية مارين لوبان بمجلس الدومة الروسي الجمعة (أ ف ب)

أكدت المرشحة للرئاسة الفرنسية مارين لوبان، أن العلاقات الروسية الفرنسية تطورت دائما بشكل ودي، ولا توجد اليوم أسباب واقعية لتدهورها.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- ميركل: لا أتوقع خروج دول أخرى من الاتحاد الأوروبي

لمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أثناء مؤتمر صحفي مع الرئيس الفلسطيني في برلين الجمعة (أ ف ب)

عقب قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها لا تتوقع خروج دول أخرى من الاتحاد، مشيرة إلى أن بعض الدول الأعضاء لديها تصورات مختلفة عن كيفية صياغة مستقبلنا، لكن الطريق واضح بوجه عام.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

6- وزير الدفاع الفرنسي: معركة الرقة ستبدأ خلال أيام

وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريان - أرشيفية

قال وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريان إن معركة استعادة مدينة الرقة، معقل تنظيم داعش في سوريا، ستبدأ خلال أيام.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

7- جنرال أمريكي: هناك صلة بين روسيا وخليفة حفتر

عنوان الصورة: الجنرال توماس فالدهاوسر مع مسؤولين ليبيين - أرشيفية

قال الجنرال توماس فالدهاوسر، قائد القوات الأمريكية في إفريقيا، الجمعة، إنه توجد صلة لا يمكن إنكارها بين روسيا والقائد العسكري القوي في ليبيا خليفة حفتر؛ وهو أمر سيزيد على الأرجح من القلق الأمريكي بشأن دور موسكو المتزايد في ليبيا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

8- بابا الفاتيكان أمام قادة الاتحاد الأوروبي: التضامن هو السبيل لمواجهة الشعبوية

الباب فرانسيس في الفاتيكان في 19 مارس 2017 (أ ف ب)

دعا بابا الفاتيكان فرنسيس في خطاب القاه اليوم الجمعة أمام 27 من قادة الاتحاد الاوروبي، إلى اقامة اتحاد أوروبي قائم على التعددية والتضامن كعلاج ضد الشعبوية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

9- بوتين: روسيا لن تتدخل في الانتخابات

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو الجمعة (أ ف ب)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا لن تتدخل في الانتخابات الفرنسية بحسب تصريحات أوردتها وكالات الانباء الروسية، أثناء استقباله مرشحة الرئاسة الفرنسية مارين لوبن.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

10- وزير الدفاع الفرنسي: أدعم المرشح الرئاسي إيمانويل ماكرون

وزير الدفاع الفرنسي - أرشيفية

أعلن وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريان، دعمه للمرشح الرئاسي الوسطي إيمانويل ماكرون و هو ما أثار انتقادات من جانب المرشح الاشتراكي بنوا هامون.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا