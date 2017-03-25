حول العالم في 24 ساعة

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل

تأثرت الكثير من العواصم حول العالم، اليوم الجمعة، بالعديد من الأحداث والتى كان أبرزها تحديد هوية المنفذ لحادثة لندن وغرق مركب للمهاجرين، بالإضافة إلى فشل ترامب في تمرير قانون الرعاية الصحية

1-''سكوتلاند يارد'' تكشف عن صورة منفذ هجوم لندن الإرهابي

مسيرة من للمواطنين للتضامن مع ضحايا الحادث الإرهابي في لندن الجمعة (أ ف ب)

كشفت صحيفة "التليجراف" البريطانية عن صورة منفذ هجوم "ويستمينستر" الإرهابي، مؤكدة أنه يدعى خالد مسعود وهو بريطاني مسلم، لكنه كان يعرف باسم أدريان راسل أجاو، بالإضافة إلى أنه أب لثلاث أبناء، حسبما قال المحققون.

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2- عصابات مسلحة تقتل 50 شخصًا في وسط إفريقيا الوسطى

جندى من القوات النظامية في بانجي -أرشيفية (أ ف ب)

قتل خمسون شخصا على الأقل وأصيب العشرات بجروح، في جمهورية إفريقيا الوسطى بإيدي مسلحين هاجموا ثلاث قرى في منطقة بمباري، وفق ما أفاد سكان محليون الجمعة، بعد فرارهم من قراهم.

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3-قتلى ومصابين في تصادم 130 سيارة فى إيران

قوات الدفاع المدني تحاول انقاذ الضحايا في طهران يوم 25 يناير 2017(أ ف ب)

قتل طفل وأصيب 60 شخصًا في تصادم 130 سيارة على الطريق السريع بين مدينتي مشهد ونيسابور شمال شرقي إيران، بسبب الضباب الكثيف.

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4- سحب مشروع قانون الرعاية الصحية الجديد في أمريكا

الرئيس ترامب مع نائبه في البيت الأبيض بواشنطن الجمعة(أ ف ب)

سحب الجمهوريون في الولايات المتحدة الأمريكية بصورة مبدئية مشروع القانون المدعوم من الرئيس دونالد ترامب والخاص بإدخال آلية جديدة للرعاية الصحية في البلاد وذلك لعدم توافر أدلة على نجاحه في عملية التصويت.

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5- مقتل مسلحين حاولوا التسلل إلى منطقة أمنية فى الشيشان

عدد من الجنود الشيشانيين فى جروزني-أرشيفية(أ ف ب)

أعلنت مصادر أمنية في جمهورية الشيشان الروسية تصفية 6 مسلحين من بين 8 حاولوا التسلل إلى منطقة أمنية في شمال غرب العاصمة جروزني.

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6- غرق مركب يقل مهاجرين قبالة سواحل تركيا

جثث من المهاجرين غير الشرعيين على الشاطئ التركي الجمعة(أ ف ب)

قتل 11 شخصًا وفقد 4 آخرين إثر غرق مركب مهاجرين قبالة سواحل تركيا في بحر أيجه، كما أعلنت وكالة الأنباء التركية "دوغان".

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http://www.masrawy.com/News/News_PublicAffairs/details/2017/3/24/1049099