إيطاليا تتغلب على ألبانيا في تصفيات المونديال

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تغلب المنتخب الإيطالي على نظيره منتخب ألبانيا، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت المنتخبين، اليوم الجمعة، على ملعب رينزو باربيرا، بمدينة باليرمو، في إطار الجولة الخامسة لحساب المجموعة السابعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2018 في روسيا.

افتتح دي روسي التسجيل للأزوري في الدقيقة الـ12 من ضربة جزاء، وفي شوط المباراة الثاني عزز إيموبيلي تقدم الطاليان بالهدف الثاني في الدقيقة الـ71 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة، يحتل المنتخب الإيطالي وصافة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 13 نقطة، بفارق الأهداف عن المتصدر إسبانيا، بينما يحتل منتخب ألبانيا المركز الرابع برصيد 6 نقاط.

جدير بالذكر أن الحكم السلوفينى سلافكو فينسيتش، اضطر إلى إيقاف المباراة في الدقيقة 56، بعدما ألقى مشجعو المنتخب الألباني الشماريخ مرة أخرى، الأمر الذي تسبب في تكوين سحابة دخان أعاقت الرؤية داخل ملعب "رينزو باربيرا" مستضيف اللقاء.