ماذا قدم المرشحون لجائزة «نجوم مارس» في «البريميرليج»؟

التحرير

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يتنافس 6 لاعبين بالدوري الإنجليزي الممتاز، على جائزة أفضل لاعب خلال شهر مارس الجاري، والتي تمنحها رابطة الأندية المحترفة في إنجلترا.

وضمت القائمة كلا من "جيورجينهو فاينالدوم لاعب ليفربول، ومامادو ساكو لاعب كريستال بالاس، وروميلو لوكاكو لاعب ايفرتون، وجوشوا كينج لاعب برونموث، وأرتو بوروتش حارس مرمي بورنموث، وناتان ريدموند لاعب سوثهامتون".

وتقدم "التحرير" في التقرير التالي، أبرز ما قدمه السداسي المرشح لجائزة أفضل لاعب في شهر مارس:

- جيورجينو فاينالدوم (ليفربول)

استطاع الهولندي، فاينالدوم، لاعب وسط ليفربول الإنجليزي، أن يخوض 3 مباريات خلال شهر مارس، حيث خاض أول مباراة أمام فريق أرسنال، وشارك فاينالدوم فريقه في الفوز على الجانرز بثلاثة أهداف لهدف، ونجح في إحراز هدف.

وشارك أيضا أمام فريق بيرنلي، واستطاع أن يحرز هدف الفوز، بعدما كانت النتيجة 1-1 بين الفريقين، وفي آخر مبارياته أمام مانشستر سيتي ساهم البولندي بشكل فعال طوال الـ90 دقيقة.

- مامادو ساكو (كريستال بالاس)

بعدما قررت إدارة كريستال بالاس ضم المدافع الفرنسي ساكو، من نادي ليفربول في يناير الماضي على سبيل الإعارة، بدأ ساكو في المشاركة مع الفريق في مطلع الشهر الجاري، بعدما تم تأهيله بشكل جيد للمنافسة، حيث لعب اول مباراة له امام فريق ميدلزبره وفاز بالاس وقتها بهدف دون رد، ثم شارك في مباراة وست بروميتش ونجح كريستال في تحقيق الفوز بنتيجة 2-0، وفي آخر مبارياته أمام واتفورد، فاز فريق بالاس بهدفين دون رد، واستطاع المدافع الفرنسي أن يخرج من الـ3 مباريات دون أن يستقبل شباكه اية أهداف (كلين شيت).

- روميلو لوكاكو (ايفرتون)

قدم البلجيكي روميلو لوكاكو، مهاجم ايفرتون، مستوى رائعا مع الفريق خلال شهر مارس، حيث إنه خاض 3 مباريات طوال الشهر، الأولى كانت أمام فريق هال سيتي، وفاز إيفرتون برباعية نظيفة، سجل فيها لوكاكو هدفين وصنع هدفا، والثانية كانت أمام وست بروميتش البيون ونجح إيفرتون في الفوز بثلاثة أهداف دون رد، سجل فيها لوكاكو هدفا، وفي آخر مبارياته أمام فريق توتنهام، خسر إيفرتون بنتيجة 3-2، وتمكن لوكاكو من تسجيل هدف إيفرتون الأول.

- جوشوا كينج (بورنموث)

ظهر النرويجي جوشوا كينج، مهاجم نادي بورنموث، بشكل جيد، خلال شهر مارس مع الفريق، حيث إنه لعب 3 مباريات، أمام فريق مانشستر يونايتد وسجل هدف التعادل لفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة الـ40 من عمر اللقاء، بعدما تقدم ماركوس روخو للشياطين الحمر في الدقيقة 23، وظهر أيضا في مباراة وست هام يونايتد، الذي فاز فيها بورنموث بثلاثة أهداف لهدفين أحرزهم جوشوا.

وفي آخر مبارياته خلال شهر مارس، كانت أمام سوانزي سيتي، وفاز فيها بورنموث بثنائية دون رد، صنع فيها جوشوا هدفا.

- ناثان ريدموند (ساوثهامتون)

شارك الإنجليزي، ناثان ريدموند، جناح أيسر فريق ساوثهامتون، في 3 مباريات خلال شهر مارس، لعب المباراة الأولى أمام فريق سندرلاند وفاز فيها سوثهامتون بثائية دون رد، وظهر فيها اللاعب بشكب جيد طوال الـ90 دقيقة، وفي المباراة الثانية ماما فريق واتفورد، فاز ساثهامتون بنتيجة 4-3، بعدما نجحت أقدام ريدموند في تسجيل هدفين، وفي آخر مباراة له في الشهر كانت أمام فريق توتنهام، وخسر فيها ريدموند ورفاقه المباراة بنتيجة 2-1، وودع ناثان وقتها المباراة في الدقيقة 79.

- أرتو بوروتش (بورنموث)

استطاع البولندي، بوروتش، حارس مرمى فريق بورنموث، تقديم مستوى رائع خلال شهر مارس، حيث إنه خاض 3 مباريات مع الفريق، كانت الأولى أمام مانشستر يونايتد، وتألق فيها الحارس بصورة لافتة، إذ تمكن من إنقاذ ركلة جزاء من أقدام إبراهيموفيتش؛ ليخرج اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين 1-1.

والمباراة الثانية كانت أمام وست هام يونايتد، وتألق فيها بوروتش، على الرغم أنه استقبل هدفي المباراة، إلا أنه أنقذ مرماه أكثر من مرة، وقاد فريقه للفوز بنتيجة 3-2.

وفي آخر مبارياته، كانت أمام فريق سوانزي سيتي، وفاز فيها بورنموث بنيتجة 2-0، وحافظ أرتو على شباكه نظيفة (كلين شيت).