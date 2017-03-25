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إسبانيا تكتسح إسرائيل برباعية في تصفيات المونديال

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إسبانيا تكتسح إسرائيل برباعية في تصفيات المونديال إسبانيا تكتسح إسرائيل برباعية في تصفيات المونديال

التحرير

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تغلب الإسباني، على منتخب إسرائيل، بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب المولينون، في إطار الجولة الخامسة لحساب المجموعة السابعة، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2018، في روسيا.

افتتح دافيد سيلفا التسجيل للماتادور في الدقيقة 13، قبل أن يضيف فيتولو الهدف الثاني في الدقيقة الـ45 من نفس الشوط.

وفي شوط المباراة الثاني، سجل دييجو كوستا الهدف الثالث في الدقيقة الـ51، وفي الدقيقة الـ76 سجل ليور ريفايلوف، هدف إسرائيل الأول، قبل أن يعود إيسكو ويسجل رابع أهداف الإسبان في الدقيقة الـ88.

بهذه النتيجة يواصل المنتخب الإسباني تصدره لترتيب المجموعة السابعة برصيد 13 نقطة، متقدماً على المنتخب الإيطالي بفارق الأهداف.

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التحرير

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