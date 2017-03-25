24 صورة ترصد عقار جاردن سيتي المنهار

القاهرة - مصراوي:

تصوير – محمود أبو ديبة:

حصل مصراوي على أول صور لعقار جاردن سيتي المُنهار، بشارع أبو المحاسن، والذي نتج عنه إصابة 3 أشخاص -وفقا لمصادر أمنية- فيما يحاول رجال الحماية المدنية إنقاذ عدد من المواطنين المحتجزين أسفل بقايا العقار.

ويعكف رجال الحماية المدنية بالقاهرة، على استخراج عدد من المحتجزين داخل عقار جاردن سيتى المنهار، فيما تمركزت 5 سيارات من قوات الحماية المدنية لإنقاذ المحتجزين.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بانهيار عقار بـ15 شارع أبو المحاسن من جلال الدين بجاردن سيتى.

على الفور انتقل قوات الحماية المدنية والإنقاذ برئاسة اللواء علاء عبد الظاهر نائب مدير الحماية المدنية وبصحبته قوات الإنقاذ وفرضت قوات الأمن سياج أمنى فى المنطقة، وانتقل اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى مكان الواقعة.