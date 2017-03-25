العرب اليوم: الطقس السيئ يضرب دول الخليج وتقدم للجيش الوطني الليبي

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تصاعدت وتيرة الأحداث في المنطقة العربية، اليوم الجمعة، والتي كان أبرزها مقتل جندي سعودي على الحدود اليمنية وقراصنة صوماليون يستولون على سفينة، بالإضافة إلى تعرض دول الخليج العربي إلى موجة من الطقس السيئ.

1-الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا في الضفة الغربية

أقارب الشاب الفلسطيني خلال تشييع جثمانه في رام الله الجمعة (أ ف ب)

أفادت وسائل اعلام فلسطينية بأن مراهقا فلسطينيا - 17 عاما، قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

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2- قراصنة صوماليون يستولون على سفينة

مسلحين يقومون باستعراض في مقديشيو يوم 5 مارس 2012 (أ ف ب)

أعلنت الشرطة في الصومال، استيلاء قراصنة صوماليين على سفينة صيد يملكها تجار محليين قبالة إقليم "بونتلاند" المضطرب الكائن شمالي البلاد.

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3- الجيش الوطني الليبي يبدأ أولى خطواته لتحرير مدينة درنة

قوات من الجيش الوطني الليبي في بنغازي يوم 28 يناير 2017 (أ ف ب)

عقب تقدّم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وإعلانه التحرير الكامل لمحور غرب بنغازي، وملاحقته لما وصفهم بـ"بقايا الجماعات الإرهابية"، يبدأ أولى خطواته في تحرير مدينة درنة الواقعة شمال شرق ليبيا.

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4- موجة من الطقس السيئ تضرب دول الخليج العربي

صورة لهطول أمطار غزيرة في دبي يو 3 فبراير 2017 (أ ف ب)

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، أمطارا غزيرة في بعض المناطق مصحوبة بأجواء رعدية وطقس غير مستقر.

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5- انفجار سيارة مفخخة قرب مطعم في مقديشو

نقل ضحايا انفجار في مقديشيو يوم 30 أغسطس 2016 (أ ف ب)

ذكر مسؤولون بالعاصمة الصومالية مقديشو أن سيارة مفخخة انفجرت خارج مطعم مشهور بالعاصمة.

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6- مقتل جندي سعودي بصاروخ أطلق من اليمن

قوات من دعم الشرعية تطلق صاروخ في صنعاء يوم 14 مارس 2017 (أ ف ب)

قتل جندي سعودي بصاروخ أطلقه المتمردون الحوثيون من اليمن، وأصاب قاعدة عسكرية قرب الحدود كما أعلنت وزارة الداخلية السعودية.

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