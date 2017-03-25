أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

العرب اليوم: الطقس السيئ يضرب دول الخليج وتقدم للجيش الوطني الليبي

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إعداد - عبدالعظيم قنديل:

تصاعدت وتيرة الأحداث في المنطقة العربية، اليوم الجمعة، والتي كان أبرزها مقتل جندي سعودي على الحدود اليمنية وقراصنة صوماليون يستولون على سفينة، بالإضافة إلى تعرض دول الخليج العربي إلى موجة من الطقس السيئ.

1-الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا في الضفة الغربية

1

أقارب الشاب الفلسطيني خلال تشييع جثمانه في رام الله الجمعة (أ ف ب)

أفادت وسائل اعلام فلسطينية بأن مراهقا فلسطينيا - 17 عاما، قتل برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

2- قراصنة صوماليون يستولون على سفينة

2

مسلحين يقومون باستعراض في مقديشيو يوم 5 مارس 2012 (أ ف ب)

أعلنت الشرطة في الصومال، استيلاء قراصنة صوماليين على سفينة صيد يملكها تجار محليين قبالة إقليم "بونتلاند" المضطرب الكائن شمالي البلاد.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

3- الجيش الوطني الليبي يبدأ أولى خطواته لتحرير مدينة درنة

3

قوات من الجيش الوطني الليبي في بنغازي يوم 28 يناير 2017 (أ ف ب)

عقب تقدّم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، وإعلانه التحرير الكامل لمحور غرب بنغازي، وملاحقته لما وصفهم بـ"بقايا الجماعات الإرهابية"، يبدأ أولى خطواته في تحرير مدينة درنة الواقعة شمال شرق ليبيا.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

4- موجة من الطقس السيئ تضرب دول الخليج العربي

4

صورة لهطول أمطار غزيرة في دبي يو 3 فبراير 2017 (أ ف ب)

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة الشرقية من المملكة العربية ، أمطارا غزيرة في بعض المناطق مصحوبة بأجواء رعدية وطقس غير مستقر.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

5- انفجار سيارة مفخخة قرب مطعم في مقديشو

5

نقل ضحايا انفجار في مقديشيو يوم 30 أغسطس 2016 (أ ف ب)

ذكر مسؤولون بالعاصمة الصومالية مقديشو أن سيارة مفخخة انفجرت خارج مطعم مشهور بالعاصمة.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

6- مقتل جندي سعودي بصاروخ أطلق من اليمن

6

قوات من دعم الشرعية تطلق صاروخ في صنعاء يوم 14 مارس 2017 (أ ف ب)

قتل جندي سعودي بصاروخ أطلقه المتمردون الحوثيون من اليمن، وأصاب قاعدة عسكرية قرب الحدود كما أعلنت وزارة الداخلية السعودية.

لمزيد من التفاصيل.. اضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية