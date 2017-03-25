«أنا عمري ما اتعاكست» و«محدش بيتقدملي».. فنانات يبحثن عن «الشخص المناسب»

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يعتقد الكثيرون أن إحاطة النجمات بهالة كبيرة من الأضواء والشهرة، وكثرة المعجبين، قد يساعدهن في الحصول على الزوج المناسب، ولكن في الحقيقة أن صعوبة حياتهن الشخصية قد تعيق ذلك، فبعضهن لم يجد حرجًا من الإعلان عن عدم وجود أشخاص مناسبين أعلنوا رغبتهم في الزواج منهن، ونرصد بعض تجارب الفنانات في هذا الصدد خلال التقرير التالي.

مي عزالدين

بالرغم من اقترابها من سن الـ40، تصرح دائمًا الفنانة مي عز الدين بأنها يتقدم إليها شباب كثيرون للزواج، مثلها مثل أي فتاة، لكنها ترفض لأنها تريد أن تتزوج عن حب واقتناع تام، وليس مجرد "زواج صالونات"، مبديةً رغبتها في أن ترتبط وتتزوج وتصبح أمًا وتكون أسرة ناجحة.

حورية فرغلي

خلال حلولها ضيفة على برنامج "هنا العاصمة" مع الإعلامية لميس الحديدي، لم تخجل حورية فرغلي خلال حوارها من الكشف عن كثير من جوانب حياتها الشخصية، بداية من تفاصيل المرض الذي اضطرها للقيام بعملية جراحية لإزالة الرحم بسبب جينات وراثية، موضحةً أنها اكتشفته منذ 10 سنوات وهي في عمر الـ30، ولم تستطع الزواج والإنجاب قبل العملية، لعدم وجود "الشخص المناسب".

وأضافت خلال حوارها أنه لم يغازلها أحد ولم يتقدّم أحد للزواج منها من قبل، بسبب أنها تهتم بعملها وتذهب إليه فقط، ولا تتواجد باستمرار في المناسبات العامة، مضيفةً: "أنا عمري ما اتعاكست ولا عمري جالي عريس"، على حد قولها.

أنغام: «ما بقاش حد يتقدملي»

خلال حلولها ضيفة على الإعلامي عمرو أديب في برنامج "كل يوم"، على فضائية "on E"، تطرقت أنغام في الحوار إلى علاقتها بالرجل بشكل عام، إذ تعتبر أنه من الصعب أن تعيش مع أي رجل، نظرًا لصعوبة شخصيتها، فطبيعة الرجال حاليًا لا تطاق، على حد تعبيرها.

واستطردت قائلةً: "خُلقي ضيق.. وكينونتي بتتعب الرجالة، محدش بيتقدملي، وبتعاكس، وبشوف نظرات حلوة"، وأوضحت أنها لا يمكن أن تضحي ببروفة من أجل رجل.

ورد عليها عمرو أديب مازحًا: "إنتي صغيرة وسنك 33 سنة بس وتدي 24"، فردت ضاحكة: "هي دي الرجالة، الله يخليك يا عمرو، لولا أن لميس صاحبتي كان هيبقى فيه كلام تاني".

نرمين الفقي: "بيجيلي عروض جواز بس مش زي زمان"

أما الفنانة نرمين الفقي، فعلقت على تأخر زواجها، خاصةً وأنها تقترب من عمر الـ 45، بأنها نادمة على ضياع العديد من فرص الزواج التي كانت تُعرض عليها قديمًا، بحجة أنها "متزوجة من الفن"، مشيرةً خلال إحدى مقابلاتها التليفزيونية إلى أنها مازالت تتلقى عروضًا للزواج، لكنها ليست مثلما كانت قبل ذلك.

إلهام شاهين: "محدش بيتقدملي مش عارفة ليه"

لم تجد الفنانة إلهام شاهين حرجًا من إعلان أنه لم يتقدم أحد للزواج منها خلال الفترة الأخيرة، وذلك أثناء استضافتها ببرنامج "كل يوم"، وهو الأمر الذي أثار استغراب المذيع عمرو أديب، قائلًا: "هي الرجالة جرى ليها إيه؟!"، وردت إلهام: "مش عارفة جرالهم إيه يا عمرو".

درة: "منتظرة الشخص المناسب"

خلال لقائها مع عمرو أديب أيضًا٬ علقت الفنانة التونسية درة على تأخر زواجها حتى الآن، بأنها تستطيع أن تعيش دون زواج أو ارتباط بشخص آخر٬ موضحةً: "أنا دلوقتي بعتمد على نفسي وأقدر أعيش دون راجل٬ ولكنه وضع مؤقت٬ لن يستمر طوال الحياة".

وتابعت بالقول إنها عندما تمكنت من تحقيق ذاتها، بدأت تفكر في هذه الخطوة٬ لكنها تنتظر الشخص المناسب.