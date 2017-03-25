شوقي يستنكر استثناء الأعمال الترفيهية من النشاط الإعلامي

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استنكر مصطفي شوقي، مدير برنامج حرية الإعلام والإبداع، استثناء الأعمال الترفيهية من النشاط الإعلامي، موضحًا أن البعض يقول إن مقدمي البرامج الرياضية والترفيهية خارج منظومة النشاط الإعلامي.

وأضاف شوقي، خلال لقائه بالإعلامية دينا موسى، ببرنامج "كلام مصري"، المذاع على قناة "الحرة"، أن مجلس النواب عليه الموافقة على تعديل بعض المواد بقانون الإعلام، متابعا: "فيه مادتين في القانون الأولى هي اشتراط الترشح لعضوية مجلس الإدارة ومنها أن يكون مر على المرشح 5 سنوات، فهذه المادة فريدة وليست موجودة في أي نقابة، فذلك يعمل على التمييز بين أعضاء النقابة".

وتابع مدير برنامج حرية الإعلام والإبداع: "المادة الثانية تتعلق بحرمان عضو الجمعية العمومية من الخدمات النقابية إذا لم يذهب للانتخابات، فعلينا إلغاء مادة (الانتخاب واجب)".