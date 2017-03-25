حمدي الكنيسي: نقابة الإعلاميين لا تمثل الحكومة

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قال حمدي الكنيسي، رئيس نقابة الإعلاميين، إن أعضاء النقابة تنطبق على كل منهم شروط، ليحق لهم ممارسة النشاط الإعلامي، موضحًا أن غير الأعضاء يمارسون أيضًا المهنة مقابل تصريح المزاولة، مؤكدًا أن النقابة لا تمثل الحكومة إطلاقًا.

وأضاف الكنيسي،خلال لقائه بالإعلامية دينا موسى، ببرنامج "كلام مصري"، المذاع على قناة "الحرة"، أن الإعلام الإلكتروني بما يشمل"الفيسـبوك وتويتر"، سيدخل في مرحلة العمل بالمستقبل القريب ولكن ليس في هذه المرحلة".

وأكد الكنيسي أنه طالب كثيرًا بتعديل المادة التي تقول إن المواد الترفيهية لا تخضع للنقابة، لافتًا إلى تواصله مع عدد من نواب مجلس البرلمان، لتصحيح هذه المواد فالبرامج شكلها ترفيهي ولكنها تحتوي على أفكار هامة.

وتابع: "النقابة مهنية ولا تمثل الحكومة بل تمثل المجتمع المدني الذي لا يلجأ لحظر التعبير"، موضحًا أن عمر البشير، رئيس السودان، قال للرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته الآخيرة لمصر، "عرفنا من الإعلام بتاعكم أنه يتم رش المحاصيل الزراعية بالمبيدات الحشرية الضارة"، لذلك على الإعلاميين الحفاظ على صورة مصر أمام الدول الأخرى.

وأضاف الكنيسي: "أمريكا برضة قالت إن الفراولة بتعمل فيروس سي رغم أن ده كلام غير صحيح".