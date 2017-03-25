أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

حمدي الكنيسي: نقابة الإعلاميين لا تمثل الحكومة

Google+ Print
حمدي الكنيسي: نقابة الإعلاميين لا تمثل الحكومة حمدي الكنيسي: نقابة الإعلاميين لا تمثل الحكومة

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال حمدي الكنيسي، رئيس نقابة الإعلاميين، إن أعضاء النقابة تنطبق على كل منهم شروط، ليحق لهم ممارسة النشاط الإعلامي، موضحًا أن غير الأعضاء يمارسون أيضًا المهنة مقابل تصريح المزاولة، مؤكدًا أن النقابة لا تمثل إطلاقًا.

وأضاف الكنيسي،خلال لقائه بالإعلامية دينا موسى، ببرنامج "كلام مصري"، المذاع على قناة "الحرة"، أن الإعلام الإلكتروني بما يشمل"الفيسـبوك وتويتر"، سيدخل في مرحلة العمل بالمستقبل القريب ولكن ليس في هذه المرحلة".

وأكد الكنيسي أنه طالب كثيرًا بتعديل المادة التي تقول إن المواد الترفيهية لا تخضع للنقابة، لافتًا إلى تواصله مع عدد من نواب مجلس البرلمان، لتصحيح هذه المواد فالبرامج شكلها ترفيهي ولكنها تحتوي على أفكار هامة.

وتابع: "النقابة مهنية ولا تمثل الحكومة بل تمثل المجتمع المدني الذي لا يلجأ لحظر التعبير"، موضحًا أن عمر البشير، رئيس السودان، قال للرئيس عبد الفتاح ، خلال زيارته الآخيرة لمصر، "عرفنا من الإعلام بتاعكم أنه يتم رش المحاصيل الزراعية بالمبيدات الحشرية الضارة"، لذلك على الإعلاميين الحفاظ على صورة أمام الدول الأخرى.

وأضاف الكنيسي: "أمريكا برضة قالت إن الفراولة بتعمل فيروس سي رغم أن ده كلام غير صحيح".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر

ارتفاع جنوني في سعر الذهب اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في مصر