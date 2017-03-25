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والد الطفلة «صابرة» المصابة بـ«متلازمة داون» يستغيث بالرئيس لعلاجها على نفقة الدولة

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والد الطفلة «صابرة» المصابة بـ«متلازمة داون» يستغيث بالرئيس لعلاجها على نفقة الدولة والد الطفلة «صابرة» المصابة بـ«متلازمة داون» يستغيث بالرئيس لعلاجها على نفقة الدولة

التحرير

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الطفلة «صابرة».. لم تعلم صاحبة الـ6 سنوات أنها منذ ولادتها سيكون اسمها معبرًا عن معاناتها المرضية، حيث تعاني من متلازمة «داون» وتحتاج إلى جلسات تخاطب لتتمكن من التحدث، وتستعيد قدرتها على النطق، إلى جانب مشكلات النمو، لكن أسرتها البسيطة لا تقدر على تحمل نفقات علاجها الباهظة.

«رضا عامر»، والد الطفلة «صابرة»، والمقيم فى كفر ميت سُهيل التابع لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، قال لـ"التحرير" إن طفلته لم تعد قادرة على تحمل مرضها، مطالبًا بعلاجها على نفقة الدولة، وموضحًا أنها تحتاج إلى جلسات تخاطب لعدم قدرتها على النطق، بالإضافة إلى إصابتها مشاكل فى النمو، مشيرًا إلى أنه لا يستطيع تحمل تكاليف العلاج.

واستغاث والد الطفلة بالرئيس عبد الفتاح السيسى، ووزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، مطالبًا بالتدخل السريع وإنقاذ طفلته، بعدما تقدم بالأوراق اللازمة لعلاجها على نفقة الدولة، وكذلك الحصول على معاش تكافل وكرامة منذ عام، لكن لم يتحقق أي شيء حتى الآن على أرض الواقع، وأشار الأب إلى أنه لديه ثلاثة أبناء، ويُعاني أيضًا من فيروس C.

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التحرير

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