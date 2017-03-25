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صور| منتخب المحليين يخوض مرانه الثالث بالدفاع الجوي

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صور| منتخب المحليين يخوض مرانه الثالث بالدفاع الجوي صور| منتخب المحليين يخوض مرانه الثالث بالدفاع الجوي

التحرير

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خاض منتخب المحليين، مرانه الثالث، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، مساء اليوم الجمعة، بقيادة مديره الفني، هاني رمزي.

وشهد التدريب، مشاركة جميع اللاعبين، بجانب العائدين من المشاركة في مباراة المقاصة والمصري بالدوري الممتاز، أمس الخميس، باستثناء الظهير الأيسر أحمد فتوح.

وانضم للتدريبات، الثنائي إسلام جمال، لاعب طلائع الجيش، وحسام عرفات، لاعب وادي دجلة، حيث عوّض الثنائي غياب كل من كريم نيدفيد لاعب الأهلي ورجب بكار لاعب سموحة للإصابة.

جدير بالذكر أن يستعد لمواجهة بنين وديًا يوم الاثنين المقبل على ملعب استاد 30 يونيو في تمام الساعة السابعة مساءً، استعدادًا لخوض  تصفيات بطولة أمم إفريقيا للمحليين هذا العام.

منتخب المحليين 3

 

منتخب المحليين 2

منتخب المحليين 4

لاعبي منتخب المحليين

 

 

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التحرير

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