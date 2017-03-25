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صور| سلة الأهلي تفوز على الزمالك في دوري السوبر

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نجح الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي، بقيادة الكابتن طارق خيري، في تحقيق الفوز على الزمالك بنتيجة 62-60، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم، الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى من الدورة المجمعة الأولى لنهائيات دوري السوبر.

وجاءت نتائج أشواط المباراة كالتالي: الشوط الأول 10-8 للزمالك، والشوط الثاني 26-23 للزمالك، والشوط الثالث 46-45 للزمالك، والشوط الرابع 62-60 للأهلي.

وبهذه النتيجة يحتل الأهلي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 11 نقطة.

 

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