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تحطم 5 سيارات فى انهيار عقار جاردن سيتى

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تحطم 5 سيارات فى انهيار عقار جاردن سيتى تحطم 5 سيارات فى انهيار عقار جاردن سيتى

مصراوي Masrawy

انهيار عقار جاردن سيتى

كتب - علاء عمران:

تحطمت 5 سيارات إثر انهيار عقار سكني في منطقة جاردن سيتى، فيما يجرى الاستعانة بعدد من المعدات ولوادر لرفع آثار الحطام لرفعه بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية فى المحافظة.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بانهيار عقار بـ15 شارع أبو المحاسن من جلال الدين بجاردن سيتى.

وعلى الفور انتقل قوات الحماية المدنية والإنقاذ برئاسة اللواء علاء عبد الظاهر -نائب مدير الحماية المدنية- وبصحبته قوات الإنقاذ وفرضت قوات الأمن سياج أمني في المنطقة، وانتقل اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى مكان الواقعة.

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