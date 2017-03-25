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إصابة 3 أشخاص فى انهيار عقار بجاردن سيتى

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إصابة 3 أشخاص فى انهيار عقار بجاردن سيتى إصابة 3 أشخاص فى انهيار عقار بجاردن سيتى

مصراوي Masrawy

انهيار عقار بجاردن سيتى

كتب - علاء عمران وأحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة، إن 3 مواطنين أصيبوا جراء انهيار جزء من عقار خلف فندق الفور سيزون بحي جاردن سيتي، مساء اليوم الجمعة.

وأوضحت الوزارة، أنه جرى نقل المصابين إلى مستشفى المنيرة لتلاقي العلاج.

فيما ذكر الدكتور أحمد الأنصاري، رئيس هيئة الإسعاف، إن حالات الإصابة مُستقرة، ومجرد "إختناقات"، موضحًا في تصريحات لمصراوي، أنه تم الدفع بـ 4 سيارات إسعاف، وصلوا موقع الحادث خلال 12 دقيقة.

ويعكف رجال الحماية المدنية بالقاهرة، على استخراج عدد من المحتجزين داخل عقار جاردن سيتى المنهار، فيما تمركزت 5 سيارات من قوات الحماية المدنية لإنقاذ المحتجزين.

كانت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بانهيار عقار بـ15 شارع أبو المحاسن من جلال الدين بجاردن سيتى.

على الفور انتقل قوات الحماية المدنية والإنقاذ برئاسة اللواء علاء عبد الظاهر نائب مدير الحماية المدنية وبصحبته قوات الإنقاذ وفرضت قوات الأمن سياج أمنى فى المنطقة، وانتقل اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى مكان الواقعة.

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مصراوي Masrawy

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