محافظ بني سويف يقدم واجب العزاء لأسرة الشهيد يحيى حسن

بني سويف ـ أحمد كامل:

قدم المهندس شريف حبيب، محافظ بني سويف، يرافقه اللواء عادل تونسي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، واجب العزاء في الشهيد عقيد أركان حرب يحيى حسن، بالسرادق المقام بمسقط رأس الشهيد بقرية معصرة نعسان باهناسيا.

وأعرب حبيب عن تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد والدعاء بأن يتغمد الله الشهيد بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وأكد محافظ بني سويف على أن الأعمال الإرهابية لن تنال من عزيمة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب وكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن.

يشار إلى الشهيد عقيد أركان حرب يحيى حسن استشهد خلال مداهمات لمعاقل الإرهابيين بشمال سيناء فجر الخميس.