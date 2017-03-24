«اليوم ماتت الثورة».. كيف رأت صحف العالم «عودة الديكتاتور لمنزله»؟

التحرير

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عاد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، إلى منزله بحيّ مصر الجديدة، اليوم الجمعة، بعد تنفيذ السلطات المعنية، قرارا بإخلاء سبيله، وذلك بعد تبرئته من جميع التهم الموجهة إليه بقتل المتظاهرين، وإفساد الحياة السياسية، فيما لم تتبق سوى قضية واحدة ينظرها القضاء، وهي "هدايا الأهرام".

وفي هذا الملف تستعرض "التحرير" أبرز ما تناولته الصحف الأجنبية عن إطلاق سراح مبارك، وعودته إلى منزله:

هآرتس: "بعد 6 سنوات على إسقاطه.. مبارك حر"

كانت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية من أوائل الصحف التي تناولت خبر إطلاق سراح مبارك، حيث نشرت تقريرًا لها بعنوان "بعد 6 سنوات على إسقاطه.. مبارك حر".

وقالت الصحيفة، في تقريرها، المنشور عبر موقعها الإلكتروني: "في بداية شهر مارس الجاري برَّأ القضاء المصري الرئيس المخلوع حسني مبارك بشكل نهائي من تهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة 2011، وصباح اليوم أصبح الرجل حرًا وخرج من المستشفى الذي مكث به بسبب وضعه الصحي، في وقت يؤكد فيه محاميه أنَّه بحالة جيدة".

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نيويورك تايمز: "لدهشة الكثيرين في مصر.. حسني مبارك يخرج حرًا"

أمّا صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فقد نشرت تقريرًا حمل عنوان "لدهشة الكثيرين في مصر.. حسني مبارك يخرج حرًا".

ونقلت الصحيفة في تقريرها، عن الناشط السياسي أحمد حرارة - الذي فقد عينيه بسبب طلقات رصاص من الشرطة خلال المظاهرات في 2011 - "لا يهمني حقًا الإفراج عن مبارك.. لقد أدركت قبل سنوات أنّ الأمر لا يتعلق بمبارك ونظامه فحسب، بل هو نظام كامل أعاد نفسه الآن".

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رويترز: "مبارك.. فرعون مصر المخلوع حرًا بعد إسقاط التهم"

وأفردت وكالة رويترز البريطانية، تقريرًا حمل عنوان "مبارك.. فرعون مصر المخلوع حرًا بعد إسقاط التهم"، ناقشت فيه نتائج إطلاق سراح مبارك.

وقالت الوكالة: "ويعيد الإفراج عن مبارك الأمور بالكامل إلى ما كانت عليه، ويؤكد ما يصفه منتقدون بأنه عودة النظام القديم في البلاد، وذلك بعد أن سحقت السلطات أعداء مبارك في الإخوان المسلمين، إذ قتلت المئات منهم وألقت القبض على آلاف آخرين في حين عاد لحلفاء الرئيس السابق نفوذهم.

وقال خالد داوود، السياسي المعارض الذي وقف ضد الإسلاميين لكنه ندّد أيضًا بالحملة الدموية عليهم، "الأزمة الاقتصادية التي نعيش فيها والأسعار المرتفعة لهما الأولوية على كل شيء، وأيضًا الخوف من الإرهاب، هذا هو ما يشغل المواطنين العاديين وليس مبارك".

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الإيكونوميست: "الديكتاتور يمشي على الأرض.. إطلاق سراح حسني مبارك بينما مُعارضيه قابعون في السجون"

ونشرت "الإيكونوميست" تقريرًا تحت عنوان "الديكتاتور يمشي على الأرض.. إطلاق سراح حسني مبارك بينما مُعارضيه قابعون في السجون"، تعليقًا منها على إطلاق سراح حسني مبارك.

وقالت الصحيفة: "بعد مرور ست سنوات على ثورات الربيع العربي، والتي أطاح فيها المصريون بالرئيس الأسبق حسني مبارك الذي حكمهم لقرابة الثلاثة عقود، يُمكن تلخيص مستوى الانحدار السياسي الذي وصلت إليه البلد بالنظر إلى سجنائها، ومنهم على سبيل المثال: محمد مرسي، أول رئيس مُنتخب ديمقراطيًا لمصر في 2012، والعديد من تابعيه في جماعة الإخوان المسلمين، الذين سيطروا على برلمان ما بعد الثورة".

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