بـ«مشاركة معلول»..أسود الكاميرون تلتهم نسور قرطاج

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

فاز منتخب الكاميرون، على نظيره التونسي بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعت المنتخبين، مساء اليوم الجمعة، على ملعب مصطفى بن جنات، بتونس.

سجل فانسون أبوبكر، هدف الأسود الوحيد في الدقيقة الـ14 من عمر المباراة.

ويستعد المنتخب التونسي لمواجهة المنتخب المصري 5 يونيو المقبل، في إطار تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2019، بينما يستعد منتخب الكاميرون لخوض مباريات كأس القارات المقامة في روسيا، منتصف يونيو المقبل.

الجدير بالذكر أن ظهير النادي الأهلي، علي معلول، شارك مع منتخب نسور قرطاج في اللقاء بالكامل.