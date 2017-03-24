من كين إلى ستام.. 8 لاعبين ندم «اليونايتد» على الاستغناء عنهم

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يعد مانشستر يونايتد النادي الأكثر نجاحا في التاريخ المعاصر للدوري الإنجليزي «البريميرليج»، إذ إنه الأكثر تتويجا بالبطولة الإنجليزية.

وبالرغم من النجاح الهائل على مدى السنوات الـ 25 الماضية، فرط النادي في عدد من الصفقات، حيث تم السماح لبعض اللاعبين بمغادرة أولد ترافورد لسبب أو لآخر، قبل أن يندم عليهم بعد تألقهم مع فرقهم الجديدة.

واستعرض موقع «سكواكا»العالمي 8 لاعبيين غادروا اليونايتد ليتألقو فى أندية أخرى.

1-مايكل كين

انضم كين إلى صفوف بيرنلي في يناير 2015 قادماً من مانشستر يونايتد مقابل 2 مليون إستراليني وساعدهم على الصعود إلى البريميرليج الموسم الحالي، ويقدم مع الفريق مستويات رائعة، مما دفع جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، إلى ضم اللاعب.

وكان مسؤولو مانشستر يونايتد يلومون أنفسهم بسبب التفريط في اللاعب الواعد، الذي أصبح هدفًا لعديد من الأندية الأنجليزية أبرزها ليفربول و إيفرتون.



2-أنخل دي ماريا

دي ماريا كان من أفضل اللاعبين في أوروبا عندما انتقل إلى اليونايتد، بعد أن فاز مع الريال بدوري أبطال أوروبا عام 2014، في بطولة كان له اليد الطولى في جلبها للفريق الملكي، قبل أن يدخل في خلافات مع فلورينتينو بيريز رئيس النادي.

هرب الجناح الأرجنتيني إلى قلعة الشياطين بـ65 مليون جنيه إسترليني، في إحدى صفقات الهولندي لويس فان جال، الذي أساء التعامل مع موهبة دي ماريا ليتدهور مستواه ويصبح جليسا لمقاعد البدلاء.

لم ينتظر دي ماريا كثيرا حتى ينتقل إلى باريس سان جيرمان بعدها بموسم واحد فقط، ليستعيد بريقه من جديد، في الوقت الذي رحل فيه فان جال عن يونايتد ليترك المدرب الحالي مورينيو يصحح ما تركه من كوارث فنية ومالية.

3- خافيير هيرنانديز

خافيير هيرنانديز الذي قضي في اليونايتد 5 أعوام، قبل أن يتخلي عنه مدرب الفريق لويس فان جال، رحل النجم المكسيكي إلى صفوف بايرن ليفركوزن الألماني مقابل 7.5 مليون جنيه إسترليني، ليصبح أهم لاعبي الفريق الألماني، حيث نجح في تسجيل 38 هدفا خلال 73 لقاء خاضهم مع ليفركوزن.

4-باتريس ايفرا

فى عام 2014 استغنى اليونايتد عن ظهيره الأيسر باتريس إيفرا، الذي انتقل إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي دون مقابل، وتألق إيفرا بشدة مع النادي الإيطالي محققاً لقب الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، ونهائي دوري أبطال أوروبا الذي خسره السيده العجوز أمام برشلونة، ومنذ رحيل إيفرا عن اليونايتد يعاني الفريق الإنجليزي في مركز الظهير الأيسر.

5-بول بوجبا

فى عام 2012 أعلن يوفنتوس الإيطالي، تعاقده رسميا مع بول بوجبا، لاعب مانشستر يونايتد الشاب مجانا بعدما انتهى عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعب الفرنسي، رفض العرض الهزيل الذى قدمه مانشستر يونايتد الإنجليزي، لتمديد عقد بوجبا وأصر حتى على حصول بوجبا 30 ألف جنيه إسترلينى أسبوعيا ولكن السير أليكس فيرجسون رفض طلب رايولا الذي نصح إدارة اليوفنتوس وقتها بالتعاقد مع بول وقد كان.

دارت الأيام وتألق بوجبا بقوة مع يوفنتوس، واسترجع مانشستر يونايتد لاعبه مقابل 89 مليون جنيه إسترليني.

6-جيرارد بيكيه

انضم بيكيه إلى صفوف اليونايتد عام 2006 قادماً من أكاديمية برشلونة، ولم يتمكن اللاعب الإسباني من حجز مكان أساسي في صفوف اليونايتد وظل الاختيار الثالث بعد الثنائي نيمانيا فيدتش، وريو فرديناند، ليعود إلى برشلونة فى عام 2008/2009، مقابل 4 ملايين جنيه إسترليني، ليتألق بيكيه مع الفريق الإسباني تحت قيادة بيب جوارديولا ويصبح واحد من أفضل مدافعي العالم .

7-دييجو فورلان

فى عام 2002 انضم ديجو فورلان إلى مانشستر يونايتد، قادماً من صفوف فريق اندبندينتي الأرجنتيني، ولم يظهر فورلان بشكل جيد مع الفريق حيث خاض 97 مباراة ونجح في تسجيل 17 هدفا، ليرحل بعدها إلى فياريال وينجح في تسجيل 25 هدفا ويحرز لقب هداف الدوري بالتساوي مع الكاميرون صامويل ايتو.

8-ياب ستام

الصخره الهولندية الذي انضم إلى صفوف اليونايتد فى عام 1998/1999 مقابل 15 مليون جنيه إسترليني قادماً من صفوف ايندهوفن الهولندي، وقضي فى صفوف الشياطين الحمر 3 مواسم قبل أن يتم بيعه إلى لاتسيو الإيطالي.

وخرج السير فيرجسون فيما بعد وصرح بأنه أخطأ فى التخلي عن المدافع الهولندي.