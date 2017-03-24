منذ الابتدائية.. سليمان عيد يكشف تفاصيل قصة حب مازالت حية حتى الآن

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خلال لقائه ببرنامج "عيش الليلة" على قناة "DMC"، كشف الفنان سليمان عيد عن اول قصة حب في حياته، منذ أن كان في الصف الأول الابتدائي، على حد قوله.

وقال "عيد" إن تلك الطفلة كانت وقتها في الصف الخامس الإبتدائي وكانت تمر من تحت شباك منزله كل يوم بعد عودتها من المدرسة وكان ينظر إلى ويبتسم وهي تبادله الابتسامه، واستمر الأمر لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أنه لم يقم بأي خطوة إضافية للتقرب منها.

لم يستمر هذا الحال طويلًا فترة، ولكنه قام بأرسل ورقة مكتوب فيها كلمة "بحبك"، ولكنه فوجئ بعدها بأنها تزوجت، مشيرا إلى أنه لا يزال يحبها إلى اليوم.

الجدير بالذكر أن الفنان سليمان عيد يحرص دائمًا على إبعاد أسرته عن وسائل الإعلام، ولكن نجلة عبدالرحمن، يحرص دائمًا على مشاركه جمهورة كل صوره، فأثار الجدل منذ فترة موخرًا عبر مواقع التواصل، حيث لاحظ الجمهور وسامته، وتساءلوا من أين ورث هذه الوسامة.

وقام أيضًا بمشاركه جمهوره عبر صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، صورة له مع والدته وشقيقته للمرة الأولى خلال حضورها حفل زفاف خاص.