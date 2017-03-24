أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. التحرير

منذ الابتدائية.. سليمان عيد يكشف تفاصيل قصة حب مازالت حية حتى الآن

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

خلال لقائه ببرنامج "عيش الليلة" على قناة "DMC"، كشف الفنان سليمان عيد عن اول قصة حب في حياته، منذ أن كان في الصف الأول الابتدائي، على حد قوله.

وقال "عيد" إن تلك الطفلة  كانت وقتها في الصف الخامس الإبتدائي وكانت تمر من تحت شباك منزله كل يوم بعد عودتها من المدرسة وكان ينظر إلى ويبتسم وهي تبادله الابتسامه، واستمر الأمر لسنوات طويلة، مشيرًا إلى أنه لم يقم بأي خطوة إضافية للتقرب منها.

لم يستمر هذا الحال طويلًا فترة، ولكنه قام  بأرسل ورقة مكتوب فيها كلمة "بحبك"، ولكنه فوجئ بعدها بأنها تزوجت، مشيرا إلى أنه لا يزال يحبها إلى اليوم.

الجدير بالذكر أن  الفنان سليمان عيد يحرص دائمًا على إبعاد أسرته عن وسائل الإعلام، ولكن نجلة عبدالرحمن، يحرص دائمًا على  مشاركه جمهورة كل صوره، فأثار الجدل منذ فترة موخرًا عبر مواقع التواصل، حيث لاحظ الجمهور وسامته، وتساءلوا من أين ورث هذه الوسامة.

وقام أيضًا بمشاركه جمهوره عبر صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير "إنستجرام"، صورة له مع والدته وشقيقته للمرة الأولى خلال حضورها حفل زفاف خاص.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي

بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي