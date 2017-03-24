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مقتل معتقل سابق لدى إسرائيل بالرصاص في غزة وداخلية حماس تحقق

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مقتل معتقل سابق لدى إسرائيل بالرصاص في غزة وداخلية حماس تحقق مقتل معتقل سابق لدى إسرائيل بالرصاص في غزة وداخلية حماس تحقق

مصراوي Masrawy

مقتل معتقل سابق لدى إسرائيل بالرصاص في غزة

غزة - (د ب أ)

قتل معتقل سابق لدى إسرائيل ينتمي لحركة "حماس" الإسلامية في ظروف غامضة مساء اليوم الجمعة في مدينة غزة بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وقالت وزارة الداخلية التي تديرها حماس إن "الأسير المحرر مازن فقهاء تم اغتياله بتعرضه لإطلاق نار مباشر من قبل مجهولين في منطقة تل الهوى (السكنية) جنوب مدينة غزة".

وأضافت في بيان أن أجهزتها الأمنية فتحت "تحقيقا عاجلا".

وكان أفرج عن فقهاء وهو أصلا من سكان الضفة الغربية من سجون إسرائيل إلى غزة ضمن صفقة تبادل مع حماس بوساطة مصرية عام 2011.

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