ضبط 19 من أعضاء جبهة تنظيم الإخوان المسلح بالإسكندرية (صور)

كتب - محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أن الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط ١٣ من أعضاء جبهة محمد كمال، مؤسس لجان الحراك المُسلح و٦عناصر أخرى خططوا للتصعيد ضد الدولة بمحافظة الإسكندرية.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها -حصل مصراوي على نسخة منه- اليوم الجمعة، إنه قد توافرت معلومات تفيد اضطلاع عدد من أعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، التابعين لجبهة القيادي المتوفي محمد محمد كمال، "قائد الجناح المسلح للتنظيم" بمحافظة الإسكندرية بعقد لقاء تنظيمي بإحدى المراكز التعليمية للتخطيط لإعادة هيكلة جبهتهم عقب توجيه عدة ضربات أمنية لها؛ والعمل على تصعيد عملياتهم العدائية خلال الفترة المُقبلة بهدف تقويض مؤسسات الدولة، وقد تم استهدافهم وضبط ١٣ منهم.

وأضاف البيان، بأنه في ذات الإطار فقد تم ضبط ٦ عناصر بإحدى الشقق السكنية بذات المدينة؛ وكانوا يسعون لإثارة الذعر والبلبلة بأوساط المواطنين من خلال طباعة منشور ورقي منسوب صدوره لوزارة الداخلية يتضمن عبارة "الشرطة تهيب بالمواطنين توخي الحذر خشية الاختطاف ومزيل بعبارة "تحية مصر"، وعُثر بحوزة المضبوطين على "مبالغ مالية مصرية وأجنبية، ومجموعة كبيرة من الأوراق التنظيمية"، تم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المذكورين وجاري عرضهم على النيابة العامة.