بالصور.. وزيرة التضامن تكرم بطلة ألعاب قوى في القليوبية

القليوبية - أسامة عبد الرحمن:

كرمت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة غادة والي، اليوم الجمعة، اللاعبة سماح محمد بطلة ألعاب القوى وعضو المركز الرياضي للمعاقين، ونادي المرأة بمركز قليوب.

يذكر أن اللاعبة سماح تبلغ من العمر 30 سنة، وحصلت على الميدالية الذهبية في مسابقة رمي القرص في بطولة كأس مصر لألعاب القوى للإعاقة الحركية عن العام 2015 / 2016، وأيضًا حصلت على المركز الأول في مسابقة رمي الرمح جلوس في بطولة الجمهورية لألعاب القوى عام 2016.​