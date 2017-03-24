والي: نعمل على دمج متحدي الإعاقة في التعليم والعمل

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الدولة بكل مؤسساتها معنية بمساندة متحدي الإعاقة، قائلة: "ذوي الإعاقة ورعايتهم مسئوليتنا وعلينا واجب كدولة لتقديم الرعاية والحماية والدمج لهم، ونضع مخصصات غير مسبوقة بالموازنة لرعايتهم".

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، في كلمة ألقتها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات الملتقى الدولي للفنون لذوي القدرات الخاصة "أولادنا"، بالقاعة الكبرى بجامعة القاهرة، أن تحضر الأمم يقاس بمدى رعايتهم لذوى القدرات الخاصة.

وتابعت: "نعمل على دمج ذوي الإعاقة في التعليم وسوق العمل والتشغيل وممارسة الرياضة والتعبير عن قدراتهم ومشاعرهم"، لافتة إلى أن هناك مشروع لرعاية ذوي القدرات الخاصة مقدم لمجلس النواب، وأن الدولة في موازنتها تضع مخصصات لرعاية ذوي الإعاقة بشكل غير مسبوق.

مشددة على ضرورة تكامل جهود المجتمع المدني والدولة لرعاية ذوي الإعاقة، موجهة التحية لأسر ذوي الأعاقة لأنهم الأبطال الحقيقين الذين تحملوا الكثير من أجل أبنائهم، حسب قولها.