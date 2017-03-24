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صور| سائحون يلتقطون «سيلفي» أمام مسجد الصحابة بشرم الشيخ

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افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ، بالتزامن احتفال محافظة جنوب سيناء بعيدها القومي.

كان من المقرر افتتاح المسجد الذي تقدر تكلفته بما يزيد عن 28 مليون جنيه بالتزامن مع احتفالات وزارة الأوقاف بالمولد النبوي لعام 1438هـ، إلا أنه تم تأجيل الافتتاح، لحين الانتهاء من أعمال التوسيعات خارج المسجد، حيث ضم محافظة جنوب سيناء، ما يقرب من 3 آلاف متر كانوا عبارة محلات إلى حرم مسجد الصحابة، وتوفير محلات بديلة فى أماكن أخرى، وعلى أن تتحول هذه المساحة إلى "لاند سكيب" خاصة بالمسجد.

فيما تحولت الساحة المحيطة بالمسجد، مساء اليوم، إلى مزار سياحي يجذب السياح، فحرص عدد منهم على التقاط الصور التذكارية والسيلفى أمام المسجد.

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التحرير

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