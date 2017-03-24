بكري للإعلام: مصر والسودان إخوة

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قال الإعلامي مصطفى بكري، إن مصر والسودان أخوة، متهمًا الإعلاميين الذين استغلوا الأزمة في إشعال الموقف بين مصر والسودان بتلقيهم تعليمات من الخارج لإشعال الداخل.

وأضاف بكري، خلال برنامج"حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد": "البعض في الإعلام استغل الأزمة للتآمر لمصلحته، ويتعامل بسياسة (الولعة) يريدون الشر بهذا الوطن تحت شعارات الوطنية والحرص على المصلحة، مؤكدا أنه يجب سيطرة صوت العقل في علاقات مصر مع الدول الشقيقة".

وتسائل: "من المسئول عن إشعال النيران بين مصر والسعودية أو فلسطين أو السودان، لماذا يتم اللعب بهذه الطريقة ويهددون الأمن الوطني ويدفعون مصر للمشاكل والأزمات؟".

وتابع:"إحنا في حرب وبنخرج من أزمة لأزمة، وكل ما نقول الدنيا هديت والناس عقلت وشافت الصورة بشكل حقيقي، نفاجئ بمن يصنعون الأزمات من جديد".