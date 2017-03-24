فيديو.. نائب: الحكومة بتحل مشاكلها من جيب المواطن

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قال عماد محروس عضو لجنة النقل بالنواب، إن شركة مترو الأنفاق تدفع 3.5 مليون جنية شهريًا لشركات الأمن الخاصة :"حرام الحكومة تاخد قرار برفع سعر التذكرة، ويبقى حل المشاكل ديما عندها جيب المواطن".

وأضاف محروس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة": "حكومة شريف إسماعيل تتعامل ضد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي وخاصة فيما يتعلق بقرار زيادة أسعار المترو".

وتابع: "الناس مش مستحملة ومش لاقية تاكل وتشرب"، مستنكرا تصريحات بعض المسئوليين المستفزة للمواطنين ومنها"الجنيه هيعمل إيه مع الناس"، مضيفًا "مش عارفين نوري وشنا للناس في الشارع".