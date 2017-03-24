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جنرال أمريكي: هناك صلة بين روسيا وخليفة حفتر

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جنرال أمريكي: هناك صلة بين روسيا وخليفة حفتر جنرال أمريكي: هناك صلة بين روسيا وخليفة حفتر

مصراوي Masrawy

توماس فالدهاوسر يستقبل السراج في مقر القيادة

(مصراوي):

قال قائد القوات الأمريكية في إفريقيا للصحفيين، الجمعة إنه توجد صلة "لا يمكن إنكارها" بين روسيا والقائد العسكري القوي في ليبيا خليفة حفتر وهو أمر سيزيد على الأرجح من القلق الأمريكي بشأن دور موسكو المتزايد في ليبيا، بحسب وكالة "رويترز".

كانت رويترز ذكرت في وقت سابق من مارس الجاري أنه يبدو أن روسيا نشرت قوات خاصة في قاعدة جوية بغرب قرب الحدود مع ليبيا.

ونفت روسيا ما ورد في التقرير.

وعندما سُئل عن وجود قوات روسية في ليبيا قال الجنرال توماس فالدهاوسر "يوجد روس على الأرض في المنطقة"، مضيفًا أن المحاولات الروسية للتأثير في ليبيا مثيرة للقلق.

 

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مصراوي Masrawy

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