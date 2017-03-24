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شرب الماء بعد العلاقة الزوجية... هل يمنع الحمل؟ إكتشفوا الحقيقة العلمية

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شرب الماء بعد العلاقة الزوجية... هل يمنع الحمل؟ إكتشفوا الحقيقة العلمية شرب الماء بعد العلاقة الزوجية... هل يمنع الحمل؟ إكتشفوا الحقيقة العلمية

تعتقدين، مثل الكثير من النساء، أنّ الأعمال التي تقومين بها بعد الجماع قد تؤثّر سلباً على احتمال حدوث الحمل لديك.  

ومن تلك الأعمال شرب الماء. فقد تظنين أنّه من الخطأ القيام بذلك مباشرة بعد العلاقة الزوجية. 

وهو اعتقاد خاطئ لأنّ شرب الماء لا يلحق الضرر بصحتك، بل يعتبر العلاج المناسب للعديد من الأمراض.

ففي أثناء تلك العلاقة، يفقد جسمك كمية من الماء بسبب التعرق الناتج عن ارتفاع درجة حرارته. وهذا ما يدفعك إلى الشعور بالرغبة في شرب الماء.

وبحسب عدد من الدراسات، فإنّ ذلك يحدّ من ظهور أعراض مزعجة مثل الصداع الحاد وجفاف الجسم. 

ويمكن تناول مشروبات أخرى قبل العلاقة الزوجية وبعدها ومنها عصير الأناناس وعصير التوت البري ومخفوق الشوكولاته بالحليب. فهي غنية بالفيتامينات والمعادن وتساهم في تحسين المزاج.

 

المصدر : لها

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