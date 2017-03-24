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أيمن يونس يتحدث عن خليفة «حلمي» في الزمالك

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أيمن يونس يتحدث عن خليفة «حلمي» في الزمالك أيمن يونس يتحدث عن خليفة «حلمي» في الزمالك

التحرير

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أكد أيمن يونس، عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، أن المدرب الفرنسي الشهير آلن جريس، من ضمن المرشحين  لتولي المسئولية الفنية للفريق الأبيض، خلال الفترة المقبلة، خلفا لمحمد حلمي، المدرب الحالي للفريق.

وقال يونس في تصريحات إذاعية، لبرنامج "كلام في الجون" «يوجد في الفترة الحالية 4 أسماء مطروحة بخلاف جريس، لتولي أحدهما المسئولية الفنية للفريق، خلفاً لمحمد حلمي».

وتابع«حتى الآن لم نستقر على اسم المدرب الأجنبي للزمالك، خاصة أن الجهاز الفني للفريق مستمر في مهمته، وفي حال التعاقد مع مدرب أجنبي قد يكون لبداية الإعداد للموسم الجديد، وتحديدا في شهر يونيو أو يوليو المقبل».

وأضاف «الزمالك لن يتعاقد مع مدير فني أجنبي لا يعمل، حيث أن جميع المدربين الذين نبحث التعاقد معهم يتعملون في ولهم نجاحات كبيرة، خاصة أننا نريد إرضاء طموحات جماهير الأبيض».

واختتم «الزمالك لن يسلم راية الدوري لأي منافس وسينافس حتى آخر دقيقة في الدوري»

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التحرير

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