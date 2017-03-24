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بوكيتينيو يلتقي رئيس برشلونة.. وإدارة توتنهام: مجرد صداقة

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بوكيتينيو يلتقي رئيس برشلونة.. وإدارة توتنهام: مجرد صداقة بوكيتينيو يلتقي رئيس برشلونة.. وإدارة توتنهام: مجرد صداقة

التحرير

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عقد الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، اجتماعا مع رئيس برشلونة، جوسيب ماريا بارتوميو، خلال الأسبوع الجاري، في مطعم بالمدينة الكتالونية، حيث لا يزال الأرجنتيني يملك منزلا هناك منذ أن كان يلعب في إسبانيول.

وقد ارتبط بوكيتينيو بتدريب برشلونة، بعد أن أعلن لويس إنريكي، في وقت سابق من هذا الشهر، الرحيل عن تدريب الفريق، نهاية الموسم الجاري.

فيما أشارت إدارة توتنهام، إلى أنها كانت على علم بالاجتماع، موضحة أن ما يجمع بوكيتينيو برئيس النادي الكتالوني، مجرد صداقة منذ فترة طويلة، وهو مشابه لما حدث العام الماضي، حين ذهب الأرجنتيني لتناول الغداء مع المدير السابق لمانشستر يونايتد، السير أليكس فيرجسون.

وقد وقع الأرجنتيني عقدا جديدا مدته 5 سنوات في وايت هارت لين، في مايو، ولكن عندما سئل عن الانتقال إلى برشلونة في وقت سابق من هذا الشهر، قال إنه لا يستبعد الخروج من إنجلترا.

وقد قطع توتنهام خطوات كبيرة تحت قيادة بوكيتينيو منذ وصوله من ساوثهامبتون في عام 2014، ويحتلون حالياً وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة، بفارق 10 نقاط عن المتصدر تشيلسي.

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التحرير

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