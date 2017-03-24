الأفيال تدهس الدب الروسي

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نجح منتخب كوت ديفوار، في الفوز على نظيره الروسي، بهدفين نظيفين، في المباراة الودية التي أقيمت على ملعب كوبان ستاديوم، في مدينة كراسنودار الروسية.

إفتتح جوناتان كودجيا التسجيل لمنتخب ساحل العاج في الدقيقة الـ30 من الشوط الأول للمباراة، قبل أن يسجل لاعب كريستال بالاس ويلفريد زاها هدف الأفيال الثاني في الدقيقة الـ70 من عمر المباراة.

وأقيمت هذه المباراة استغلالاً لفترة التوقف الدولي، حيث أن منتخب الأفيال يستعد لمباراة غينيا المحدد لها 5 يونيو المقبل ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019، بينما تستعد روسيا لخوض مباريات كأس القارات في منتصف يونيو المقبل، والتي ستقام على أرضها.

الجدير بالذكر أن هذه هي المباراة الأولى للمدير الفني البلجيكي مارك فيلموتس مع منتخب الأفيال، بعد تولي قيادتهم الأسبوع الماضي خلفاً للفرنسي ميشيل دوساييه.