البقدونس و الليمون لفقدان كيلو في اليوم دون تعب و دون رجيم تخلص من الكرش المنفوخة و المؤخرة السمينة على السريع

شيماء مصطفى

البقدونس و الليمون لفقدان كيلو في اليوم دون تعب و دون رجيم تخلص من الكرش المنفوخة و المؤخرة السمينة على السريع حصريا على مجلة رجيم الاولى في عالم الرشاقة و التخسيس و الجمال .

المكونات و الاستعمال

المكونات

باقة بقدونس

باقة نعناع

عصير 3 ليمون

ملعقة كبيرة مبشور قشر الليمون

التحضير

نغلي الماء جيدا و نضيف المكونات و بعد ذلك نتركها ساعتين نطحنها في الخلاط و نصفي قبل الشرب

الاستعمال

كوبين على الريق و كوبين قبل النوم و باقي الكمية حسب الرغبة

يجب اعتماد المشروب اسبوع كامل مع الحرص على ان يكون البرنامج الغذائي لا يتعدى 1200 سعرة حرارية موزعه بين الخضر و الفواكه فقط .

المصدر : مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

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