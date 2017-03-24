البقدونس و الليمون لفقدان كيلو في اليوم دون تعب و دون رجيم تخلص من الكرش المنفوخة و المؤخرة السمينة على السريع حصريا على مجلة رجيم الاولى في عالم الرشاقة و التخسيس و الجمال .
المكونات و الاستعمال
المكونات
باقة بقدونس
باقة نعناع
عصير 3 ليمون
ملعقة كبيرة مبشور قشر الليمون
التحضير
نغلي الماء جيدا و نضيف المكونات و بعد ذلك نتركها ساعتين نطحنها في الخلاط و نصفي قبل الشرب
الاستعمال
كوبين على الريق و كوبين قبل النوم و باقي الكمية حسب الرغبة
يجب اعتماد المشروب اسبوع كامل مع الحرص على ان يكون البرنامج الغذائي لا يتعدى 1200 سعرة حرارية موزعه بين الخضر و الفواكه فقط .
المصدر : مجلةرجيمإعلان - Ads إعلان - Ads