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البقدونس و الليمون لفقدان كيلو في اليوم دون تعب و دون رجيم تخلص من الكرش المنفوخة و المؤخرة السمينة على السريع

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البقدونس و الليمون لفقدان كيلو في اليوم دون تعب و دون رجيم تخلص من الكرش المنفوخة و المؤخرة السمينة على السريع البقدونس و الليمون لفقدان كيلو في اليوم دون تعب و دون رجيم تخلص من الكرش المنفوخة و المؤخرة السمينة على السريع

البقدونس و الليمون لفقدان كيلو في اليوم دون تعب و دون تخلص من المنفوخة و المؤخرة السمينة على السريع حصريا على مجلة رجيم الاولى في عالم الرشاقة و التخسيس و الجمال .

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المكونات و الاستعمال

المكونات

باقة بقدونس

باقة نعناع

 

عصير 3 ليمون

ملعقة كبيرة مبشور قشر الليمون

التحضير

نغلي الماء جيدا و نضيف المكونات و بعد ذلك نتركها  ساعتين  نطحنها في الخلاط و نصفي قبل الشرب

الاستعمال

كوبين على الريق و كوبين قبل النوم و باقي الكمية حسب الرغبة

يجب اعتماد المشروب اسبوع  كامل مع الحرص على ان يكون  البرنامج الغذائي  لا  يتعدى 1200 سعرة حرارية موزعه بين الخضر و الفواكه فقط .

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المصدر : مجلةرجيم

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