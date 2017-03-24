أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة

مشروب طبيعي سحري لحرق دهون البطن

Google+ Print
مشروب طبيعي سحري لحرق دهون البطن مشروب طبيعي سحري لحرق دهون البطن

دهون البطن من أكثر المشكلات الجمالية التي تواجه الأنثى وتسبب لها الإحراج والإحباط فسر جمال الأنثى الجسم المثالي والمتناسق والخالي من تراكم في مناطق مختلفة به , لذا نقدم لك سيدتي اليوم طريقة تحضير مشروب طبيعي لحرق دهون البطن , والتي يتم إيضاحها من خلال السطور القليلة القادمة .

المقادير المطلوبة لتحضير المشروب الطبيعي لحرق دهون البطن :

 

معلقة من الزنجبيل المطحون .

معلقة من الكمون المطحون .

 
 

معلقة من القرفة المطحونة .

عصير ليمون حامض .

خطوات تحضير المشروب الطبيعي لحرق دهون البطن:

ضعي القرفة , والكمون , والزنجبيل معا في إناء مناسب الحجم .

وبعد ذلك قومي بإضافة إليهم كوب ماء ثم وضع الإناء على النار حتى يغلي لمدة 10 دقائق .

وبعدها ارفعي الإناء من على النار ثم اتركيه جانبا حتى يبرد قليلا .

وثم قومي بإضافة عصير الليمون الحامض إلى المشروب , كما يمكنك إضافة ملعقة من عسل النحل للتحلية حسب الرغبة .

وقومي بتناول هذا المشروب الرائع والفعال لحرق دهون البطن يوميا قبل تناول الوجبات الرئيسية بنصف ساعة , لتقوية شعورك بالشبع , وللتخلص من الدهون المترامة في جسمك وخاصة دهون البطن .

 

المصدر : مجلةرجيم

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

اشربه قبل ان تنام و تخلص من 10 كيلو في 30 يوم دون رجيم و دون حرمان يحرق الدهون و يذيب الشحوم و ينقص مقاساتك

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم