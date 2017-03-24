مشروب طبيعي سحري لحرق دهون البطن

شيماء مصطفى

دهون البطن من أكثر المشكلات الجمالية التي تواجه الأنثى وتسبب لها الإحراج والإحباط فسر جمال الأنثى الجسم المثالي والمتناسق والخالي من تراكم الدهون في مناطق مختلفة به , لذا نقدم لك سيدتي اليوم طريقة تحضير مشروب طبيعي لحرق دهون البطن , والتي يتم إيضاحها من خلال السطور القليلة القادمة .

المقادير المطلوبة لتحضير المشروب الطبيعي لحرق دهون البطن :

معلقة من الزنجبيل المطحون .

معلقة من الكمون المطحون .

معلقة من القرفة المطحونة .

عصير ليمون حامض .

خطوات تحضير المشروب الطبيعي لحرق دهون البطن:

ضعي القرفة , والكمون , والزنجبيل معا في إناء مناسب الحجم .

وبعد ذلك قومي بإضافة إليهم كوب ماء ثم وضع الإناء على النار حتى يغلي لمدة 10 دقائق .

وبعدها ارفعي الإناء من على النار ثم اتركيه جانبا حتى يبرد قليلا .

وثم قومي بإضافة عصير الليمون الحامض إلى المشروب , كما يمكنك إضافة ملعقة من عسل النحل للتحلية حسب الرغبة .

وقومي بتناول هذا المشروب الرائع والفعال لحرق دهون البطن يوميا قبل تناول الوجبات الرئيسية بنصف ساعة , لتقوية شعورك بالشبع , وللتخلص من الدهون المترامة في جسمك وخاصة دهون البطن .

المصدر : مجلةرجيم

شبكةعيونالإخبارية

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