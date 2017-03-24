شاهد.. الفنان محمد صبحي يكشف لأول مرة عن وصيته على الهواء

شيماء مصطفى

كشف الفنان القدير محمد صبحي، عن سر يفصح عنه لأول مرة في وسائل الإعلام وهو كتابته وصية لأولاده بعدم استلام أي تكريم من الدولة له بعد مماته، موضحا أنه يعتقد أن الدولة تفرح عندما الفنان يتوفى لذلك تكرمه، قائلا: «الدولة بتفرح لما حد بيموت ولما بيصدقوا يموت فيكرموه».

وأضاف «صبحي» خلال لقائه مع قناة المحور على هامش احتفالية قناة «المحور» أن الفنان يحتاج أن يدعم ويكرم في حياته خاصة من الدولة، مشيرا إلى أنه كان يتمنى أن يكون له أعمالا فنية كثيرة في هذه الفترة خاصة أجور الفنانين الآن عالية بالنسبة لجيلهم.

وأوضح «صبحي» أنه مر بظروف صعبة خلال الفترة الأخيرة بعد وفاة زوجته، لذلك لا يستطيع تقديم أعمال فنية لأن هناك من يتعارض مع عمل المسرح، مضيفا أنه سيقوم بإنشاء مسرح في مدينة سمبل وعرض من خلاله أعمال هادفة وتشجيع الجمهور على النزول للمسرح.

المصدر : صدى البلد

شبكةعيونالإخبارية

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