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وزيرة التعاون الدولي تزور قنا غدًا لوضع حجر أساس فرع مجمع الاستثمار

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وزيرة التعاون الدولي تزور قنا غدًا لوضع حجر أساس فرع مجمع الاستثمار وزيرة التعاون الدولي تزور قنا غدًا لوضع حجر أساس فرع مجمع الاستثمار

مصراوي Masrawy

سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى

(مصراوي):

تزور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، غدًا السبت محافظة قنا، لوضع حجر أساس فرع مجمع الاستثمار بالمحافظة.

وتلتقى الوزيرة بعدد من المستثمرين بالمحافظة، للتعرف على أبرز التحديات التى تواجههم والفرص الاستثمارية بالصعيد فى إطار توجه الوزيرة لزيارة مختلفة محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة واللقاء بمختلف المستثمرين.

ومن المنتظر أن تتفقد الوزيرة عددًا من المشروعات التنموية بالمحافظة.

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مصراوي Masrawy

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