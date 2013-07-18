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فستان دانييلا سمعان يقود رامي قاضي إلى العالمية

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فستان دانييلا سمعان يقود رامي قاضي إلى العالمية فستان دانييلا سمعان يقود رامي قاضي إلى العالمية

أطلّت الشابة دانييلا سمعان في حفل زفاف لاعب نادي برشلونة الأبرز "تشافي"، برفقة صديقها اللاعب "فابيرغاس"، فخطفت الأنظار، وحبست الأنفاس، بفستان أسود، من تصميم اللبناني الشاب رامي قاضي.
وفي حديث خاصّ أدلت به لموقع "سيدتي نت"، كشف رامي قاضي أنّ سمعان اختارته من بين عشرات المصمّمين اللبنانين ليصمّم لها فستانها، وأضاف أنّه أرسل لها عدّة صور من تصاميمه، واختارت الفستان مع بعض التعديلات التي أجريت عليه ليتلاءم مع المناسبة.
وقد استخدم قاضي خيوط التول وأقمشته باللونين الأسود والأبيض والشوارفسكي لتزيين حزام الفستان، مؤكّداً أنه نال إعجابها، وأنّها ستتعامل معه مجدّداً وسترتدي من تصاميمه.
يُذكر أنّ الفستان لم يتعدَّ ثمنه الـ 5 آلاف دولار، بينما أطلّت المغنية ميريام فارس منذ أيّام بفستان بلغ ثمنه 200 ألف دولار، فهل تتنافس النجمات اللبنانيّات على ارتداء فساتين أثمن وأغلى؟ بينما فضلّت سمعان ارتداء فستان بسيط تطلّ من خلاله أمام أهمّ نجوم ونجمات العالم الغربيّ.

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سيدتي