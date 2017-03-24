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عامل يغتصب طفلة عمرها عام ونصف بالدقهلية

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عامل يغتصب طفلة عمرها عام ونصف بالدقهلية عامل يغتصب طفلة عمرها عام ونصف بالدقهلية

تجرد عامل من مشاعر الإنسانية والرحمة وقام باغتصاب طفلة ببلقاس، مما أدى لإصابتها بنزبف وتم نقلها للمستشفى فى حالة خطيرة.

تلقي اللواء أيمن الملاح مدير أمن الدقهلية واللواء مجدى القمرى مدير المباحث الجنائية إخطارا من العقيد محمد رمزى نائب مأمور بلقاس بورود بلاغ من نهى.ص.س 29 عاما ربة منزل من بدملاش تتهم فيه إبراهيم .م .ا 35 عاما عامل بالتعدى على صغيرتها جنى .م .م عام ونصف أثناء لهوها أمام المنزل، وتعدى عليها جنسيا، مما أدى لإصابتها بنزيف وإعياء تام وتم نقلها لمستشفى بلقاس فى حالة خطيرة.

انتقل النقيب أحمد توفيق رئيس مباحث بلقاس ومعاونه النقيب احمد شومان والنقيب كريم الشهاوى رئيس نقطة شرطة بسنديله، وتم ضبط المتهم مختبئا بأحد المقابر بالقرية.

 

المصدر : صدى البلد

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