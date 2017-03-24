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كارثة .. أنواع من الدجاج لا تشتريها وتعرفي على السبب

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كارثة .. أنواع من الدجاج لا تشتريها وتعرفي على السبب كارثة .. أنواع من الدجاج لا تشتريها وتعرفي على السبب

بعد انتشار حالة من التخوفات التي أثارت نشطاء الفيسبوك عقب تداولهم صور لكبد دجاجة مصابة بالسرطان، وتدوال التحذيرات من التعامل معها بأي شكل.

إليك قواعد غذائية بسيطة لاكتشاف الأنواع الفاسدة التي يجب الانتباه لها عند الشراء يقدمها إستشارى التغذية خالد يوسف لـ"صدى البلد ":
1- يجب الانتباه إلى ضرورة شراء أنواع الدجاج مذبوحة أمامك والأبتعاد عن شراء الأنواع المجمدة.
2- عند شراء الأنواع المجمدة يجب شراء الأنواع فاتحة اللون المائلة إلى اللون الوردى والأنتباه إلى جلد الدجاج يجب أن يكون سليما.
3- يفضل طهى الدجاج لفترة مناسبة لقتل الفيروسات تماما والانتباه إلى رائحة الدجاج عند الطهى فإذا كانت هناك رائحة نفاذه عند الطهى أو بعد بقائها فى الثلاجة بضعة أيام أو كانت عظامها تتكسر بسهولة فهى حتما مهرمنة.
4- الفراخ المسرطنة أجنحتها داكنة اللون وكبدة الدجاج يظهر عليها اللون الأصفر وذات ملمس لزج وحجمها أكبر من الطبيعى أحشاءها متورمة بصورة ملحوظة.
 
المصدر : صدى البلد
 
 
 
 

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