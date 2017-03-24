وزير النقل يتفقد محطات مترو الأنفاق بعد رفعه سعر التذكرة

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قام الدكتور هشام عرفات وزير النقل اليوم بجوبة تفقدية في محطات مترو الأنفاق لمتابعة انتظام جداول التشغيل وسير العمل بالخطوط الثلاثة.

والتقى الوزير بعدد من الركاب واستمع إلى آرائهم حول مستوى الخدمة المقدمة إليهم وحول الزيادة التي أُقرت منذ صباح اليوم على تعريفة تذكرة مترو الأنفاق، حيث اتفق عدد كبير منهم مع ما أوضحه الوزير بخصوص أهمية مترو الأنفاق وعلى أن هذه الزيادة ضرورية وهامة في ظل خسائر ومديونات مترو الأنفاق.

وأكد الوزير أن هذا المرفق الحيوي الهام هو ملك للشعب وينبغي تطويره وخاصة الخط الأول الذي تم إنشاؤه منذ 30 عامًا وفي حاجة ماسة للتطوير الفوري.

وشدد الوزير على العاملين بالمحطات بـحسن التعامل مع الجمهور وتقديم الخدمة في يسر وسهولة.

وتوجه عرفات لتفقد عدد من كباري الدورانات للخلف بطريق القاهرة/ السويس والتي تخدم مطار القطامية و تهدف إلى زيادة عوامل الأمان والسلامة على الطريق.

كما تفقد الطريق الدائري في المسافة من ش التسعين حتى طريق الإسماعيلية.